Kein Corona-Abstand möglich: Bismarckplatz in Regensburg zu

Die Polizei hat den Bismarckplatz in Regensburg in der Nacht zu Samstag kurzfristig gesperrt. Am Freitagabend seien immer mehr Menschen auf den Platz in der Innenstadt gekommen. Um kurz vor Mitternacht dann sei es „aus infektionsschutzrechtlicher Sicht“ nicht vertretbar gewesen, weitere Menschen auf den Platz zu lassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Daher haben man sich - „wie im Vorfeld angekündigt“ - zu einer kurzfristigen Sperrung entschieden. Problematische Vorfälle habe es nicht gegeben, nach etwas mehr als einer Stunde sei die Sperrung wieder aufgehoben worden.