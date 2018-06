Kein Bock zum Arbeiten: 15-Jähriger täuscht Entführung vor

- Weil ein 15-Jähriger aus dem österreichischen Zillertal keine Lust zum Arbeiten hatte, hat er kurzerhand eine Entführung vorgetäuscht. Der junge Tiroler war nicht an seiner Lehrstelle auf dem Bau erschienen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Stattdessen kam er am Mittwoch in eine Polizeiinspektion und berichtete, dass ihm ein Unbekannter auf seiner Baustelle einen Plastiksack über den Kopf gestülpt und anschließend mit einem Fahrzeug nach Zell am Ziller gebracht habe. Dort habe er sich mit leichten Verletzungen befreien können. Bei seiner Vernehmung verwickelte sich der 15-Jährige allerdings in Widersprüche. Den Drückeberger erwartet nun nicht nur Ärger mit seinem Lehrherrn, sondern auch eine Anzeige.