Kein Bock auf Einfangen: Schafbock genießt Freiheit

Ein ausgebüxter Schafbock hat in Mittelfranken auch seinen zweiten Tag in Freiheit genossen und sich einem Einfangen weiter widersetzt. Das Tier sei „aus und davon“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der bockige, fellige Vierbeiner lasse sich nicht einfangen und irre weiter in der Nähe von Cadolzburg (Landkreis Fürth) herum. Die Beamten forderten den Besitzer des Schafbocks auf, sich bei ihnen zu melden. Unfälle mit dem Ausgebüxten habe es noch nicht gegeben, sagte der Sprecher. Zeugen hatten den Schafbock am Donnerstag gesehen und die Polizei gerufen.

