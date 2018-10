Keime im Trinkwasser in Gemeinden bei Neuburg an der Donau

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist am Montagabend so schwer gestürzt, dass er an seinen Verletzungen gestorben ist. Der Mann verunfallte in der Nähe eines Aussiedlerhofes bei Pfahlheim.

Laut Polizeibericht sei die Ursache für den Sturz auf einen geteerten Weg noch ungeklärt, andere seien aber nicht daran beteiligt gewesen. Er wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt. Seine Verletzungen waren aber so schwer, dass er später im Krankenhaus verstarb.