Kaum Staus an österreichischer Grenze trotz Blockabfertigung

Trotz der Blockabfertigung für Lastwagen in Tirol gibt es an der österreichischen Grenze kaum Beeinträchtigungen für Autofahrer auf der Autobahn 93 bei Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) in Richtung Innsbruck. Laut Polizei kam es aufgrund der Verkehrsmaßnahme am Freitagmorgen auf einer Strecke von 20 Kilometern zu einem Lkw-Rückstau auf dem rechten Fahrstreifen, auf der linken Fahrbahn fließe der Verkehr aber ohne größere Behinderungen. Das österreichische Bundesland Tirol will mit der Blockabfertigung von Lastwagen an besonders verkehrsreichen Tagen den Lkw-Verkehr begrenzen.