In Bayern gibt es kaum Probleme mit unerlaubt getunten E-Bikes. In den vergangenen Jahren habe es nur Einzelfälle gegeben, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit. In Unterfranken habe es von 2015 bis 2018 vier Anzeigen wegen illegal aufgerüsteter Elektroräder gegeben. In München seien es im vergangenen Jahr zwei Fälle gewesen. Der Polizei ist daher laut Ministerium bislang keine Tuning-Szene im Freistaat bekannt.