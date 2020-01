Kaum Patienten, kaum Personal: Klinik schließt vorzeitig

Die Kreisklinik in Parsberg soll überraschend Ende Januar schließen. Grund seien wenig Patienten und Personalmangel, wie ein Kliniksprecher am Donnerstag mitteilte. Die Schließung erfolgt zwei Jahre früher als geplant: Ursprünglich sollte der Betrieb bis Ende 2021 eingestellt werden. Die Kreisklinik in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) hatte bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig Verluste erwirtschaftet. Im Dezember waren laut Sprecher durchschnittlich 7 der 30 Betten belegt. In relativ kurzer Zeit hätten zudem mehrere Ärzte gekündigt. Parsberger Patienten können künftig auf die Kliniken in Neumarkt oder Regensburg ausweichen.

