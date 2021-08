Kaum Interesse an Demo gegen Automesse IAA in München

Eine Demonstration gegen die Automobilmesse IAA in München ist am Samstag auf geringes Interesse gestoßen. Nach Angaben der Polizei kamen zunächst nur etwa 75 Teilnehmer.

Eine Sprecherin der Veranstalter zeigte sich dennoch zufrieden. Es kämen Menschen an die Infostände und gingen weiter, sagte sie. „Das ist schon in Ordnung.“ Das Aktionsbündnisses #noIAA hatte ein Straßenfest mit Podiumsdiskussion, Reden, Musik und Aktionsständen angekündigt.

Das Bündnis verlangt eine sofortige radikale Verkehrswende. „Unser Ziel sind weitgehend autofreie Städte und autoarme ländliche Regionen“, erklärten die Verantwortlichen.

Nachdem die Automesse bis 2019 in Frankfurt am Main stattfand, soll ab dem 7. September in München ein Neustart der IAA erfolgen. Zur Eröffnung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die Messe soll bis 12. September laufen.

© dpa-infocom, dpa:210821-99-919134/3

Aktionsbündnis