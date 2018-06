Kaufbeurer „Tänzelfest“: 1600 Kinder spielen Geschichte ihrer Stadt

- Die Stadt Kaufbeuren ist von diesem Donnerstag (10. Juli) an wieder zwölf Tage lang fest in der Hand von Kindern. Sie stehen im Mittelpunkt des „Tänzelfestes“, das als ältestes historisches Kinderfest Bayerns gilt und jedes Jahr rund 50 000 Besucher anlockt. Zu dem bunten Treiben in der Innenstadt gehören mittelalterliche Märkte, Zunfttänze und ein historisches Lagerleben. Die Hauptrolle spielen jedoch die Kinder: Rund 1600 Mädchen und Buben zwischen 5 und 18 Jahren spielen bei zwei Festumzügen am Sonntag (13. Juli) und Montag (14. Juli) die Geschichte ihrer Stadt nach. Begleitet von 26 Musikkapellen, 35 Festwagen und Kutschen sowie 160 Pferden lassen die Kinder in historischen Gewändern die Entwicklung ihrer Stadt von der Karolingerzeit bis zur Biedermeierzeit Revue passieren.

Tänzelfest