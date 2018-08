Kaufbeurer Abiturientin gewinnt 32.000 Euro bei „Wer wird Millionär“

Reifeprüfung bei Jauch: Bei "Wer wird Millionär? - Das Abi 2018 Special" traten acht Kandidaten an, die gerade ihr Abitur bestanden und damit die Schulzeit hinter sich gelassen haben. Drei schafften es ins Spiel:

Die Kaufbeurerin Verena Mair (19) war die beste der drei: Sie gewann 32.000 Euro. Lasse Petersen (19, aus Regesbostel) erspielte 16.000 Euro und Lorena Galinski (18, aus Schwetzingen) freute sich ebenfalls über 16.000 Euro.

Unterwegs auf Interrail-Reise

Die Kaufbeurerin befindet sich gerade auf Interrail-Reise, wie sie dem Portal "allgäu-life" berichtete. Sie hatte sich im vergangenen Jahr schon einmal bei der Fernsehshow beworben, hatte es damals aber nicht in die Sendung geschafft.

Diesmal schaffte sie es in die Sendung - eine Sonderausgabe mit Studenten. Sie scheiterte nach dem Einsatz von zwei Jokern an der 64.000-Euro-Frage: Sie musste eine der 24 EU-Amtssprachen nennen. Ihr Telefonjoker, ihr ehemaliger Lehrer, tippte auf Österreichisch, was falsch gewesen wäre. Der Publikumsjoker hätte die richtige Antwort - Maltesisch - gewusst, doch die Kaufbeurerin entschied sich, an dieser Stelle aufzuhören.

Das gewonnen Geld will sie in ihr Studium stecken - wie sie bei "allgäu-life" sagte, will sie in Nürnberg Wirtschaftswissenschaften studieren.