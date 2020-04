Katze verletzt sich in illegaler Tierfalle

Eine Katze hat sich in Niederbayern in einer illegalen Tierfalle verfangen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fand die Katzenhalterin das verletzte Tier am Freitag in ihrer Garage, nachdem sie es am Abend zuvor ins Freie gelassen hatte. Die Katze hatte eine Drahtschlinge um den Bauch, die von einer illegalen Tierfalle stammt. Die Falle dürfte sich Polizeiangaben zufolge auf einem Nachbargrundstück befunden haben. Ein Tierarzt fand bei der Katze mehrere Stichwunden, die vermutlich von der Drahschlinge stammen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt.