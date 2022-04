Katze mit Metallpfeil beschossen: Lebensgefahr

Mit einem Metallpfeil hat ein Unbekannter in Mittelfranken eine Katze beschossen. Das Tier war am Dienstag noch immer in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Demnach bemerkte der Besitzer in Gerhardshofen (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) die schweren Verletzungen seines Haustieres am Donnerstagabend. Ein Tierarzt habe das Geschoss anschließend herausoperiert, hieß es. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Twitter-Meldung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220419-99-963303/2