Katze mit Luftgewehr angeschossen

Eine von einem Luftgewehr getroffene Katze hat in der Oberpfalz polizeiliche Ermittlungen ausgelöst. Das Tier war mit einer blutenden Wunde zu seinem Besitzer in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) zurückgekehrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Tierarzt habe am Freitag mittels Röntgenaufnahme das Luftgewehr-Projektil im Vorderlauf entdeckt, das allerdings zu tief sitzt, um es zu entfernen. Die Katze konnte trotzdem nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Da der Streuner nach Angaben seines Herrchens nur in der Nachbarschaft unterwegs ist, konzentriert sich die Polizei jetzt auf das Wohnviertel des Besitzers und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.