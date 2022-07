Katze auf dem Dach: Frau stürzt aus dem dritten Stock

Vermutlich beim Versuch eine Katze von einem Hausdach in Cham zu retten, ist eine Frau abgestürzt und schwer verletzt worden. Die 36-Jährige musste nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Anwohnerin fand die Verletzte nach ihrem Sturz aus dem dritten Stock im Innenhof des Hauses und alarmierte die Rettungskräfte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls am Samstag befand sich eine junge Katze auf dem Dach des mehrstöckigen Wohnhauses, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Frau das Tier retten wollte. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar.

