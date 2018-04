„Katsche“ Schwarzenbeck wird 70: Kleine Feier mit Familie

Als Andreas Schiff Anfang März daheim in Eriskirch die Schwäbische Zeitung aufgeschlagen hat, holte ihn seine Familiengeschichte ein: An einem Strand an der Westküste Australiens war eine Flaschenpost gefunden worden. Fast 132 Jahre, nachdem sie in den Indischen Ozean geworfen wurde. Und zwar von einem Schiff namens „Paula“, das im norddeutschen Elsfleth bei Oldenburg seinen Heimathafen und das sein Urgroßvater betrieben hatte.

Elsfleth?