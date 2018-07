Katholischer Filmpreis: Film über radikal-islamische Familie

Der Dokumentarfilm „Fathers and Sons“ von Talal Derki über eine radikal-islamische Familie in Syrien erhält den katholischen Fritz-Gerlich-Filmpreis. Der Filmemacher berichte unter Einsatz seines eigenen Lebens aus einem totalitären System und gebe Einblicke in eine Welt und eine Lebensweise, die uns sonst verschlossen bleibe, begründete die Jury bei der Preisverleihung am Mittwochabend auf dem Filmfest München. Der gebürtige Syrer, der in Berlin lebt, war für die Dreharbeiten in seine Heimat zurückgekehrt. Dort hatte er zwei Jahre mit den Angehörigen eines islamistischen Kämpfers verbracht.

Die Dokumentation mit dem deutschen Titel „Kinder des Kalifats“ hat schon einiges Aufsehen erregt. Ende Juni erhielt Derki dafür den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2018 in Stuttgart. Auch beim renommierten Sundance Filmfestival im US-Staat Utah im Januar gehörte er zu den Gewinnern.

Der Fritz-Gerlich-Filmpreis ist mit 10 000 Euro dotiert. Die Tellux Beteiligungsgesellschaft verleiht ihn jedes Jahr mit der Erzdiözese München und Freising und dem Filmfest. Die Auszeichnung erinnert an den katholischen Publizisten Gerlich, der wegen seines religiös geprägten Widerstandes gegen die Nationalsozialisten 1934 in ein Konzentrationslager kam und dort ermordet wurde.

