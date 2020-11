Katholischer Dekan: Amtszeit in evangelischem Gotteshaus

Die Corona-Einschränkungen machen es möglich: Der neue katholische Stadtdekan von Nürnberg, Andreas Lurz, tritt sein Amt in einem evangelischen Gotteshaus an. Am Sonntag (29. November) wird der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick in der protestantischen Sebalduskirche einen Gottesdienst zur Amtseinführung feiern. Der Grund: St. Sebald ist die größte Innenstadtkirche Nürnbergs und bietet angesichts der Abstandsregelungen genügend Platz für die geladenen Gäste. „Außerdem ist es ein schönes ökumenisches Zeichen“, sagte die Sprecherin der katholischen Stadtkirche, Elke Pilkenroth. Die katholische Kirche in Nürnberg nehme die Gastfreundschaft der evangelischen Kirche gerne an.

Der Gottesdienst ist coronabedingt nicht öffentlich. Zu den Gästen wird auch der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) gehören. Nürnberg ist aus katholischer Sicht eine geteilte Stadt: Ein Teil der Pfarreien gehört zum Erzbistum Bamberg, ein Teil zum Bistum Eichstätt. Jedoch haben sich die Einheiten bistumsübergreifend zur Nürnberger Stadtkirche zusammengeschlossen, die von einem Stadtdekan repräsentiert wird.

Stadtkirche Nürnberg