Katastrophenschutzübung in München

Selbst in vermeintlich schneesicheren Gebieten in den Alpen könnte in Zukunft kaum noch Schnee liegen. Auch Pisten im Allgäu und in Vorarlberg sind gefährdet – das haben Schweizer Klimaforscher berechnet. Unsere Karte zeigt, welche Gebiete besonders betroffen sind.

Auf der Schwäbischen Alb leben Wintersportler und Liftbetreiber schon länger mit der Ungewissheit, ob der Schnee für's Ski- oder Snowboardfahren noch reicht. „In den Jahren von 2008 bis 2011 hatten wir noch zwischen 80 und 100 Betriebstage“, sagte Ingo Schick, ...