Katastrophenfall wird auch im Traunstein aufgehoben

Wegen der besseren Wetterlage wird auch im oberbayerischen Landkreis Traunstein der Katastrophenfall aufgehoben. Ab 0.00 Uhr am Samstagmorgen soll die reguläre Alarmbereitschaft der Einsatzkräfte wiederhergestellt sein, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Am Samstag soll noch der schwere Schnee auf den Dächern von fünf Häusern abgeräumt werden.

Auch in anderen Landkreisen war zuvor der Katastrophenfall wieder aufgehoben worden. Im Landkreis Traunstein waren der Behörde zufolge mehr als 10 000 Kräfte im Einsatz, seitdem der Katastrophenfall am 10. Januar wegen extremer Schneefälle ausgerufen worden war.

Pressemitteilung beim Landratsamt