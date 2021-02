Katastrophenfall nach Brand in Kraftwerk ausgerufen

Nach dem Tötungsdelikt an einem 37-Jährigen in einem Studentenwohnheim in Weingarten Ende Januar ist der 17-jährige Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Wie berichtet, hatte der Haftrichter den Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg anfangs wegen einer nicht ausschließbaren Notwehrlage abgelehnt.

Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde der Staatsanwaltschaft hat die 2.