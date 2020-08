Karten für die Bavaria Filmwelt zu gewinnen

Ein Besuch in der Filmstadt Bavaria in München wird zu einem Ausflug in die Welt von Film und Fernsehen. Hautnah kann man dort miterleben, wie große Filmklassiker und Fernsehserien entstehen. Das Gelände macht an jeder Ecke sicht- und spürbar, dass hier bekannte Filmprofis und große Stars zu Hause sind.

Was vor 100 Jahren mit dem ersten Filmatelier Süddeutschlands begann, ist heute ein moderner Bewegtbildcampus, in dem Besucher einen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Film- und Fernsehstudios werfen können, in dem vieles entsteht, was aus Kino und TV bekannt ist. Hier werden zum Beispiel „Sturm der Liebe“ und „Rosenheim Cops“ gedreht.

