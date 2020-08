Karten für den Allgäu Skyline Park zu gewinnen

Der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen präsentiert am 14. August seine neueste Attraktion, die einen Weltrekord bricht. Denn der „Allgäuflieger“ ist das höchste Flugkarussell der Welt. Die Daten des Fahrgeschäfts sind beeindruckend: Insgesamt wurden 400 Tonnen Stahl verbaut, die sich nach Fertigstellung 150 Meter über dem Boden erheben. Der Turm des Karussells ist damit höher als etwa die Frauenkirche in München oder der Hotelturm in Augsburg. Er erreicht fast die Höhe des Ulmer Münsters (161 Meter).

Doch nicht allein das Flugkarussell sorgt für Nervenkitzel. Auf dem rund 350 000 Quadratmeter großen Gelände direkt an der Autobahn A 96 stehen über 60 Attraktionen für alle Altersgruppen, etwa das „Sky Wheel“ – die höchste Überkopfachterbahn Europas – oder der „Sky Shot“, bei der man in einer Kugel über 90 Meter in die Höhe katapultiert wird. Aber auch die ganz Kleinen kommen hier auf ihre Kosten. Allein 15 Fahrgeschäfte warten auf Kinder ab vier Jahren, unter anderem die Kids Farm, eine Bauernhof-Spielinsel. Genug Platz zum Herumtoben und Spaß haben gibt es auch auf den vielen Spielplätzen im Park. (sz)