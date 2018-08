Karpfensaison beginnt: Sommer macht Teichwirten zu schaffen

Der heiße und trockene Sommer hat den Fischen in Bayerns Teichen zugesetzt - das Wasser wurde knapp, die Wassertemperatur stieg an. Die Höhe der Schäden sei derzeit noch nicht abschätzbar, man befrage momentan die Teichwirte, sagte Sebastian Hanfland, Geschäftsführer des Landesfischereiverbands in Bayern. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) wird heute traditionell die Karpfensaison im Freistaat eröffnen - in Bad Alexandersbad (Landkreis Wunsiedel) in Oberfranken wird sie abgefischte Tiere präsentieren.

Karpfen in Teichen zu züchten, hat in Bayern eine lange Tradition. Nach Angaben der Landesanstalt für Landwirtschaft konzentriert sich die Karpfenzucht auf Teile Frankens und der Oberpfalz. Die Teichwirte produzieren dort demnach jährlich etwa 6000 Tonnen Karpfen.

Landesanstalt für Landwirtschaft zu Karpfenzucht in Bayern