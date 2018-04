Kardinal Marx ruft zu gesellschaftlichem Engagement auf

Zum Osterfest hat der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, die Menschen dazu aufgerufen, sich für eine freie Gesellschaft zu engagieren. „Dazu braucht es viele Menschen, die ihre Freiheit verantwortlich und überzeugend leben. Ein solches Miteinander in einer Kultur der Freiheit ist kein Selbstläufer, es braucht täglichen Einsatz“, sagte er in seiner Predigt am Ostersonntag im Münchner Liebfrauendom.

Der Glaube an Ostern sei ein „Durchbruch“, der „ins Freie führt, in die Freiheit der Kinder Gottes“, so der Münchner Kardinal und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die Begegnung mit Christus bestärke Gläubige in der „Hoffnung darauf, dass ein Miteinander auch von Menschen unterschiedlicher Glaubensüberzeugungen und Kulturen gelingen kann, weil wir gemeinsam Menschen sind.“

Damit knüpfte Marx an seine Karfreitagsbotschaft an, in der er die Christen in Deutschland dazu aufrief, auf Muslime und Nicht-Glaubende zuzugehen. In seiner Predigt beim traditionellen „Kreuzweg der Völker“ forderte er Versöhnung und Freundschaft zwischen den Völkern, Kulturen und Religionen. Christen seien aufgerufen, überall in der Welt zu verkünden: „Nicht die Gewalttätigen werden das Land besitzen, sondern die Gewaltlosen.“ Der Kreuzweg, den Christen in der Münchner Innenstadt gehen, spreche „die Sprache der Gewaltlosigkeit und der Liebe, die sich verschenkt und so rettet“. Er sei auch ein Zeichen, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen, Sprachen und Hautfarben zusammenleben könnten, betonte der Kardinal.

Einen etwas anderen Akzent in der Diskussion um das Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Religionen setzte der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Er betonte am Ostersonntag die Bedeutung des Christentums. „Dieses Land ist zutiefst christlich geprägt. Ich verstehe die Diskussion darüber nicht“, sagte Voderholzer laut Mitteilung. Dieser Tag sei „der Sonntag der Sonntage, der Feiertag der Feiertage“ und zeige die christliche Prägung. Zum Erhalt der christlich geprägten Kultur bedürfe es weniger nationalistischer Parolen auf Montagsdemonstrationen. Es komme vielmehr darauf an, dass Sonn- und Feiertage respektiert und wertgeschätzt würden.

Die Frage über die Rolle des Islams wird vor allem in der Union kontrovers diskutiert. Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer hatte vor Kurzem erklärt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, wohl aber die hier lebenden Muslime. Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere CDU-Politiker hatten ihm widersprochen, während Seehofer aus den eigenen Reihen Unterstützung für seine Aussage erfuhr.