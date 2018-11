Kardinal Marx für Europa und gegen Nationalismus

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, will nationalistischen Tendenzen in Europa entgegentreten. „Wir sind Patrioten, wir sind gern Bayern, Franzosen, Tiroler. Aber wir sind auch Europäer, und wir gehören zusammen“, sagte der Erzbischof von München und Freising am Samstag beim Korbiniansfest in Freising. Korbinian, der im achten Jahrhundert als Wanderbischof in Altbayern unterwegs gewesen sei, sei ein „europäischer Heiliger“, betonte Marx. „Stehen wir zusammen und zeigen: Europa ist nicht nationalistisch.“