Kardinal Marx erwartet neuen Augsburger Bischof „in Bälde“

Die Katholiken im Bistum Augsburg sollen nicht mehr lange ohne Oberhirten zurechtkommen müssen. „In Bälde“ werde ein neuer Bischof eingesetzt, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Kardinal Reinhard Marx. „Ich denke nicht, dass es so lange dauern wird“, sagte er am Dienstag im Münchner Presseclub. „Aber nicht mehr vor Weihnachten.“

Seit dem Rücktritt von Bischof Konrad Zdarsa im Juli ist der Augsburger Bischofssitz vakant. Der 75 Jahre alte Nachfolger des umstrittenen Walter Mixa hatte sein Rücktrittsgesuch aus Altersgründen in Rom eingereicht, Papst Franziskus nahm es am 4. Juli an. Seither ist der Domdekan, Prälat Bertram Meier, als Diözesanadministrator eingesetzt.

Für die Zeit der sogenannten Sedisvakanz waren die Gläubigen im Bistum nach Angaben auf der Homepage „dazu eingeladen, um einen guten neuen Bischof zu beten“.