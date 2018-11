Kaputtes Elektrokabel verursacht Brand: 300 000 Euro Schaden

Eine kaputtes Elektrokabel hat in einem Einfamilienhaus in Gilching bei Starnberg ein Feuer ausgelöst und einen Schaden in Höhe von 300 000 Euro verursacht. Menschen wurden bei dem Brand am Dienstag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Doch die Haustiere der Bewohner - zwei Hunde und vier Nymphensittiche - konnten nicht mehr gerettet werden. Das Feuer war im Wohnzimmer ausgebrochen. Das Haus ist laut Polizei bei dem Brand fast völlig zerstört worden.