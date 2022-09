Kaputte Oberleitung legt S-Bahnverkehr auf Stammstrecke lahm

Ein Oberleitungsschaden hat den S-Bahnverkehr auf der Münchner Stammstrecke in der Nacht auf Dienstag lahmgelegt. Ein abgerissenes Tragseil der Oberleitung sei am späten Montagabend nahe dem Ostbahnhof auf eine S-Bahn gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Bahn mit etwa 400 Fahrgästen kam deshalb kurz vor dem Ostbahnhof zum Stehen, verletzt wurde dabei niemand. An der S-Bahn entstanden Brand- und Schmorschäden.

Etwa eine Stunde lang fuhren den Angaben zufolge auf der Stammstrecke keine S-Bahnen, danach waren nur Teile der Strecke erreichbar. Die Polizei leitete deshalb auch viele Wiesn-Heimkehrer zu Fuß von der Haltestelle Hackerbrücke zum Hauptbahnhof. Die Behebung des Schadens dauerte bis in den frühen Dienstagmorgen. Erst gegen sieben Uhr wurde die Strecke demnach wieder komplett freigegeben.

