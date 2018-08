Kapitän Behrens noch nicht zurück im Nürnberger Teamtraining

Kapitän Hanno Behrens hat beim 1. FC Nürnberg zum Start der Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten auf das erste Saison-Heimspiel gegen Mainz 05 am kommenden Samstag nicht mit der Mannschaft trainiert. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Dienstag ein individuelles Übungsprogramm abseits des Platzes. Behrens war beim 0:1 im ersten Punktspiel in Berlin gegen Hertha BSC in der zweiten Spielhälfte mit muskulären Problemen ausgewechselt worden.

Eduard Löwen soll nach Adduktorenproblemen an diesem Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wie der „Club“ mitteilte. Das gilt ebenso für Enrico Valentini. Der Außenverteidiger hatte aus Verletzungsgründen den Liga-Austakt und die erste Pokalrunde verpasst. Am Dienstag trainierte Valentini schon teilweise mit den Teamkollegen.

