Kaniber will Steuerentlastungen für Waldbesitzer

Waldbesitzer, die etwa mit Trockenheit oder Borkenkäferbefall zu kämpfen haben, sollen nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung steuerlich entlastet werden. „Angesichts der massiven Schäden durch Wetterextreme und Schädlingsbefall können wir die Waldbesitzer nicht alleine lassen“, teilte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) am Dienstag in München mit. Hinter eine entsprechende bayerische Initiative im Bundesrat hatten sich am Freitag auch die anderen Bundesländer gestellt. Darin wird gefordert den Steuersatz für beschädigtes Holz zu senken.

Nach den gewaltigen Herausforderungen durch Umwelteinflüsse seien die Kosten der Bauern für die Wiederaufforstung laut Ministerium kaum zu bewältigen. „Jetzt ist der Bund am Zug, den Waldbesitzern die nötige Hilfe zu geben“, so Kaniber.