Kaniber fordert von Bauern mehr Einsatz beim Umweltschutz

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) hat eine Lanze für die bäuerlichen Familenbetriebe gebrochen, zugleich aber mehr Einsatz der Landwirtschaft für den Umweltschutz angemahnt. „Wir bekennen uns in aller Klarheit zu unseren bäuerlichen familiengeführten Betrieben“, sagte Kaniber am Donnerstag in Herrsching am Ammersee bei der Landesversammlung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Sie wolle mit Blick auf die Zukunft eine Studie zur Hofnachfolge in Auftrag geben, zudem plane sie eine Junglandwirtekommission.

Die Landwirtschaft leiste großartigen Umwelt- und Naturschutz, aber es müsse noch mehr getan werden. Bei Gewässerschutz, Klimaschutz und Biodiversität solle sich die Landwirtschaft noch mehr einbringen. Zu der von der neuen Staatsregierung angekündigten Förderung ökologisch bewirtschafteter Flächen sagte sie, der Ökolandbau müsse sich am Markt entwickeln. Konventionelle Landwirtschaft bleibe ebenso wichtig. „Beide haben ihren Markt.“ Bauernpräsident Walter Heidl rief die Politik auf, auch auf dem Land für schnelles Internet zu sorgen.

Bayerischer Bauernverband