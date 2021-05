Kampfkandidatur um SPD-Fraktionsvorsitz

Die in den letzten Tagen rasch gesunkene Inzidenz im Bodenseekreis sorgt für Hoffnung auch bei Tettnangs Wirten. Doch Kopfschmerzen bereiten allen noch die fehlenden Testmöglichkeiten.

In einem Brief an die Stadt haben die Unternehmer ihre Sorgen formuliert. Sie fordern die Kommune auf, hier aktiv zu werden - zumal am Wochenende oder abends gar keine Testmöglichkeiten bestehen.

Nach mehreren Monaten Schließung dürfen Gäste mit einem maximal 24 Stunden alten Schnelltest, Personen mit einer mindestens 14 Tage ...