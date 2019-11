Kampf gegen Winterchaos: Bahnbetreiber versprechen Besserung

Von Schwäbische Zeitung

Die neunjährige Benni wird von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht. Ihre Mutter hat Angst vor der Tochter. Nirgendwo kommt die wirklich an. Benni ist aggressiv und kann nur schwer Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufbauen. Ihre Geschichte erzählt die Regisseurin Nora Fingscheidt im Film „Systemsprenger“. Am Montag zeigt ihn das Scala um 19 Uhr in Tuttlingen. Einmalig. Dieter Meyer, Leiter der Diakonischen Jugendhilfe Mutpol, hat die Veranstaltung zusammen mit dem Landratsamt organisiert.