Kampf gegen Hacker: BSI eröffnet Büro im Süden

Mit einem neuen Verbindungsbüro will sich die Datenschutzbehörde BSI im Kampf gegen Hacker in Bayern und Baden-Württemberg besser aufstellen. Der Mittelstand beginne erst jetzt, sich massiv zu digitalisieren, sagte der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit Hauptsitz in Bonn, Arne Schönbohm, am Donnerstag bei der Eröffnung des Büros in Stuttgart (Baden-Württemberg). Das organisierte Verbrechen verdiene mittlerweile mehr Geld mit Cyberkriminalität als mit Drogen. Weltweit gebe es 800 Millionen Schadprogramme, sagte Schönbohm. Es sei deshalb wichtig, sich zu vernetzen und rauszugehen in die Länder.

Das Stuttgarter BSI-Büro soll künftig Ansprechpartner für Unternehmen, Sicherheitsbehörden und Verwaltung in Fragen rund um Cybersicherheit sein.

