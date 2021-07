Kamel löst Polizeieinsatz aus

Ein Kamel ist in Niederbayern ausgebüxt und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte in Hauzenberg (Landkreis Passau) seien am Samstag ausgerückt, weil das Tier mitten auf der Straße gestanden sein und den Verkehr aufgehalten haben soll, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife das Tier aber nicht mehr ausfindig machen. Das Kamel wurde nämlich inzwischen von seiner Halterin, die in der Nähe der Einsatzzentrale wohnt, in seine Koppel getrieben. Die Frau wurde belehrt, ihren Pflichten als Tierbesitzerin besser nachzukommen.

© dpa-infocom, dpa:210711-99-338029/2