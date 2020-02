Kaiserslautern kassiert Last-Minute-Niederlage in Ingolstadt

Die Aufstiegsambitionen des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga haben einen herben Rückschlag erlitten. Beim FC Ingolstadt kassierten die Pfälzer am Samstag in der vierten Minute der Nachspielzeit eine bittere 1:2 (0:0)-Niederlage und fallen bis auf neun Zähler hinter den Relegationsplatz zurück.

Vor 7738 Zuschauern bestimmte Kaiserslautern das Geschehen gegen den Tabellenzweiten über weite Strecken, ließ jedoch erneut zahlreiche Großchancen aus. Von Ingolstadt war lange nicht viel zu sehen, doch in den entscheidenden Momenten war Thomas Keller mit zwei Treffern (68. Minute, 90.+4) zur Stelle. Der eingewechselte Timmy Thiele hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (80.).

