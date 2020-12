Kaiserslautern erleidet Heimschlappe: 0:3 gegen 1860 München

Der 1. FC Kaiserslautern hat sein letztes Heimspiel des Jahres gegen den TSV 1860 München mit 0:3 (0:2) verloren und bleibt nach dem 16. Spieltag weiter auf einem Abstiegsplatz der 3. Fußball-Liga. Gegen die Löwen präsentierten sich am Dienstagabend die Roten Teufel im Fritz-Walter-Stadion in den ersten 45 Minuten völlig desolat. Richard Neudecker per Freistoß (6. Minute) und 1860-Torjäger Sascha Mölders (36.) entschieden die Partie schon vor der Pause zugunsten der Gäste.

Lauterns Janik Bachmann sah zudem in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Nach Wiederbeginn war der nun in Unterzahl spielende FCK zwar etwas besser im Spiel, bevor Mölders nach 80 Minuten für den Schlusspunkt zum 0:3-Endstand sorgte.

Defensivspieler Kevin Kraus war bedient. „Das war heute beschämend für den ganzen Verein. Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Das war heute einfach nix. Das Spiel heute müssen wir so schnell wie möglich abhaken. Bis Samstag muss eine ganze Menge passieren“, sagte Kraus bei Magentasport. Die Partie gegen Uerdingen am Samstag sei nun entscheidend. „Das ist jetzt ein entscheidendes Spiel, das müssen wir gewinnen“, fügte Kraus an.

Auch Trainer Jeff Saibene ärgerte die klare Heimschlappe. „Es fällt mir ehrlich gesagt schwer, die richtigen Worte zu finden. Vor allem nach der ersten Halbzeit, die wir gespielt haben. Man hat da die Verunsicherung und die Angst gesehen“, sagte der Coach. Die ersten 45 Minuten waren für ihn „von vorne bis hinten desolat“.

