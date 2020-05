Kahn pro Fan-Rückkehr ins Stadion

Beim FC Bayern München gibt es erste vorsichtige Gedankenspiele für eine Rückkehr zu Fußballspielen mit Zuschauern im Stadion. „Natürlich haben wir uns das mal angeschaut“, bestätigte Vorstand Oliver Kahn am Sonntagabend in der Fernsehsendung „Sky 90“. Es könne dabei aber in naher Zukunft allenfalls um „einen Bruchteil der Vollbesetzung“ gehen, betonte der 50-Jährige.

Kahn nannte auf konkrete Nachfrage beim aktuellen Hygienekonzept des deutschen Profifußballs in der Corona-Krise eine Zahl von „10 000 bis 11 000“ Zuschauern für die Münchner Allianz Arena. Diese fasst bei Bayern-Heimspielen in der Bundesliga sonst 75 000 Besucher.

„Ich bin ein absoluter Freund davon, früher oder später wieder über Zuschauer nachzudenken, aber nur im Rahmen eines sinnvollen Konzeptes“, erklärte Kahn. Es müsse immer die Gesundheit der Zuschauer und natürlich auch der Spieler gewährleistet sein. „Ja, Stück für Stück sollten wir weiterdenken. Dortmund gegen Bayern München ohne Zuschauer - das ist Wahnsinn. Aber im Moment müssen wir das so hinnehmen und einfach annehmen“, sagte Kahn.

Die Bundesliga habe es durch „ein exzellentes Konzept“ geschafft, als erste Liga in der Welt mit Fußballspielen wieder beginnen zu können, sagte Kahn. „Trotz allem sollte man Vorsicht walten lassen“, mahnte der ehemalige Nationaltorhüter. In bestimmten Bereichen könnten und würden nach wie vor beim Coronavirus „Infektionsherde“ auftreten.

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Titelgewinne FC Bayern

DFL-Konzept zum Sonderspielbetrieb

Bundesliga-Torschützenliste

Alle Bundesliga-Meister

Bundesliga-Statistiken FC Bayern

Saisonstatistiken FC Bayern