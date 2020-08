Kahn nach Champions-League-Nacht: „Danke Jungs“

Bayern-Vorstand Oliver Kahn war nach dem 8:2 der Münchner im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona erst einmmal sprachlos. Am Samstag meldete sich der 51-Jährige dann via Twitter zu Wort. „Erst jetzt realisiere ich, was wirklich gestern passiert ist im Estádio da Luz“, schrieb der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter und langjährige Bayern-Kapitän in einem auf Englisch verfassten Tweet.

„Was für eine unglaubliche Champions-League-Nacht - wir werden uns noch lange an sie erinnern. Ich bin so stolz auf dieses Team. Danke Jungs für diese atemberaubenden 90 Minuten“, schwärmte Kahn. Der deutsche Double-Gewinner trifft im Halbfinale des Finalturniers am kommenden Mittwoch auf Manchester City oder Olympique Lyon.

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Titelgewinne FC Bayern

Saisonstatistiken FC Bayern

Alle Infos zur Champions League

Infos zur Fortsetzung der Champions League

Champions-League-Spielplan

Saisonstatistiken Champions League

Statistik-Handbuch zur Champions League

Infos zu den CL-Clubs

Regeländerungen in der Champions League

Änderungen in den Champions-League-Kadern

Viertelfinal-Bilanz der acht Turnierteilnehmer

UEFA-Pressemappe zum Spiel Barcelona - Bayern

Die acht Bayern-Tore in 100 Sekunden

Acht Fakten zu Bayern 8:2

Kahn-Tweet bei Twitter