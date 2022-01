Kahn froh über Fans: „Wichtig, dieses Signal zu setzen“

Die Stadion-Rückkehr der Fans ist für Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn ein bedeutendes Zeichen in der Corona-Pandemie. „Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dieses Signal in dieser Zeit zu setzen“, sagte der frühere Nationaltorwart am Mittwoch bei einer Medienrunde. „Wir brauchen vernünftige Lösungen, nicht nur jetzt für den Fußball, im Grunde auch in allen Gesellschaftsbereichen.“

Nach einem Kabinettsbeschluss sind bei Profispielen in Bayern wieder Zuschauer erlaubt. Die Obergrenze liegt bei 10.000 Besuchern, die Auslastung der Arenen darf höchstens 25 Prozent betragen.

Die Vorgaben sind in den Bundesländern jedoch unterschiedlich. So hat zum Beispiel Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angekündigt, juristische Schritte gegen die derzeitigen Zulassungsbeschränkungen für Zuschauer in Nordrhein-Westfalen zu prüfen. „Man muss natürlich schon verstehen, dass da die Gedanken aufkommen können“, räumte Kahn ein. Er selbst verwies auf die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und der Staatskanzlei.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-859308/2