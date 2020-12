Kabinettssitzung zu Corona am Montag, Landtag am Dienstag

Das bayerische Kabinett will den ab Mittwoch (16. Dezember) geplanten harten Lockdown mit breiten Geschäftsschließungen in einer vorgezogenen Sitzung an diesem Montag formal beschließen. Am Dienstag soll dann der Landtag darüber beraten und abstimmen. Das verlautete am Sonntag aus Regierungskreisen in München.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bereits eine Schließung aller Schulen und Kitas angekündigt. Es soll dann Distanzunterricht und zudem Notbetreuungs-Möglichkeiten geben, und Eltern sollen bezahlten Urlaub nehmen können. Zudem kündigte Söder eine nächtliche Ausgangssperre für ganz Bayern an.