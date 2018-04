Kabinett will Landespflegegeld für Bayern beschließen

Nach Beschlüssen zur inneren Sicherheit wendet sich das Kabinett nun sozialen Themen zu: Bei der Sitzung am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) in der Staatskanzlei in München stehen Beschlüsse zum Thema Pflege ganz oben auf der Tagesordnung.

Bereits im Januar bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz hatte Markus Söder - damals noch Finanzminister und inzwischen Ministerpräsident - angekündigt, noch vor der Landtagswahl am 14. Oktober ein Landespflegegeld einführen zu wollen. Dadurch sollten in erster Linie pflegende Angehörige entlastet und „mehr Würde für die häusliche Pflege ermöglicht werden“.

Darüber hinaus strebt die Staatsregierung auch eine Verdoppelung der rund 640 staatlichen Hospiz- und Palliativplätze im Freistaat sowie die Gründung eines Landesamtes für Pflege an. Dieses soll auch für die Ausbildung der Pflegekräfte zuständig sein.