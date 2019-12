Kabinett sucht Wege, um Ehrenamt im Freistaat zu stärken

Zwei Tage vor dem bundesweiten Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember steht das freiwillige und unentgeltliche Engagement der Bayern auch im Mittelpunkt der Sitzung des Ministerrates. Das Kabinett will sich heute darüber austauschen, mit welchen Maßnahmen das Ehrenamt im Freistaat generell gestärkt werden kann. Nicht selten nämlich kollidieren ehrenamtliche und berufliche Ambitionen, etwa wenn ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr während der Arbeit zu einem Einsatz gerufen wird. Landesweit engagiert sich in Bayern jeder Zweite über 14 Jahre ehrenamtlich. Weitere Sitzungsthemen sind die Vereinfachung von baurechtlichen Regelungen und das Flächensparen.