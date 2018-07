Kabinett stellt Weichen für Hochschulen im Raum Nürnberg

Das Kabinett will heute in Nürnberg die Weichen für die Hochschulentwicklung in Erlangen und der Frankenmetropole stellen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte laut Berichten von „Nürnberger Nachrichten“ und „Nürnberger Zeitung“ am Wochenende angekündigt, ein großes Siemens-Gebäude in Erlangen zu kaufen, damit dort die Philosophische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) einziehen kann. Die Staatsregierung wolle in den nächsten 15 Jahren rund eine Milliarde Euro für die Hochschule ausgeben. Außerdem soll eine eigenständige weitere Universität in Nürnberg auf den Weg gebracht werden.

Über den aktuellen Stand der Planungen soll dem Kabinett der Leiter der Aufbaukommission, der Präsident der Technischen Universität (TU) München, Wolfgang Herrmann, berichten. Laut „Nordbayern.de“ soll das Konzept allerdings nicht vor Herbst vorliegen.

Über die Ergebnisse der Beratungen informieren Söder, Innenminister Joachim Herrmann, TU-Präsident Herrmann, FAU-Präsident Joachim Hornegger und Wissenschaftsministerin Marion Kiechle am Nachmittag.