Kabinett beschließt Eckpunkte für neues Hochschulgesetz

Das bayerische Kabinett hat die Eckpunkte für ein völlig neues Hochschulgesetz beschlossen. „Wir regeln nur das, was unbedingt geregelt sein muss“, erläuterte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) den Grundgedanken der Reform nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München. Es gehe darum, Freiheit und Eigenverantwortung der Hochschulen zu stärken, um das Potenzial für die Gesellschaft besser ausschöpfen zu können. Besonders der Wissenstransfer in die Praxis solle ausgebaut werden, betonte Sibler. Auch wolle man im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe besser bestehen können. Der geplante Systemwandel im bayerischen Hochschulwesen sei deutschlandweit einmalig.