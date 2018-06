Kabinett beschließt Pflegevertretung

Von Deutsche Presse-Agentur und Stefan Tabeling

Ein großes Konterfei von Paul Pogba weist dem egozentrischen Fußball-Star den Weg in sein Zimmer im französischen WM-Teamquartier. Über seinem Bett ist ein großes Poster mit dem 25-Jährigen im Trikot der Equipe tricolore zu sehen.

Und wenn Paul Pogba morgens aufwacht, blickt er auf eine kleine Holzfigur mit seinem Ebenbild. So hat es Frankreichs Mittelfeldakteur gern, auch wenn der Luxus dort draußen in Istra vor den Toren Moskaus nicht annähernd dem in seinem prunkvollen Haus daheim in England entspricht.