Kabinett beschließt Gesetzentwurf zu Asyl-Landesamt

Die bayerische Staatsregierung hat das schon mehrfach angekündigte Landesamt für Asyl und Rückführungen nun auch rechtlich auf den Weg gebracht. Bei seiner Sitzung in Brüssel billigte das Kabinett am Donnerstag den Gesetzentwurf zur Errichtung der Behörde. Diese soll am 1. August an den Start gehen und am Ende - inklusive ihrer Außenstellen - rund 1000 Mitarbeiter haben.

Für Asyl-Entscheidungen bleibt zwar das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zuständig, daran kann Bayern nichts ändern. Das Landesamt soll aber unter anderem Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber beschleunigen. Konkret soll die Behörde beispielsweise für Passbeschaffungen, die Zusammenarbeit mit dem BAMF und die Koordinierung von Abschiebungen zuständig sein.