Kabinett berät über Cybersicherheit

Das Kabinett will heute über Sicherheit im Netz beraten. Dazu will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein Konzept vorlegen. In ihrem Koalitionsvertrag hatten CSU und Freie Wähler festgeschrieben, die IT-Sicherheit der bayerischen Verwaltung zu erhöhen. Um einen sicheren Betrieb der Rechenzentren zu ermöglichen, solle demnach untersucht werden, wie gut sie in Katastrophenfällen abgesichert sind. Außerdem sollten die Standorte so verteilt sein, dass im Notfall nicht mehrere Rechenzentren ausfallen. Beim Thema Cybersicherheit will das Kabinett aber auch Polizei und Justiz stärker unter die Arme greifen, um so effizient wie möglich gegen Straftaten im Internet vorzugehen.