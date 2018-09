Kabarettistin Désirée Nick im Dirndl eine „Bombe“

„Ich sehe Bombe aus im Dirndl, jeder Bayer kann vor Neid erblassen!“ Das sagt Kabarettistin Désirée Nick (61) über sich selbst, sie ist heuer bereits das zehnte Jahr auf der Wiesn. Warum? „Weil ich ein Mensch bin, der Unikate liebt und ich bin auch selbst ein Original“, sagte Nick am Sonntagabend auf dem Münchner Oktoberfest. Und da man sich als so ein Original natürlich nur mit Originalen zufrieden gibt, guckt sich Nick viel lieber die Wiesn in München als irgendeinen Abklatsch in Berlin oder anderswo an.