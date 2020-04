Kabarettist Asül: Söder macht Spahn zu seinem Vize-Kanzler

Auch aus dem Homeoffice behält Kabarettist Django Asül (47) das politische Geschehen und das Gebaren der Großkopferten während der Corona-Krise im Blick. Es sei interessant, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Notfall reagiert, sagte Asül der Deutschen Presse-Agentur in München: „Er schickt (Kanzlerin) Angela Merkel in Quarantäne und macht (Bundesgesundheitsminister) Jens Spahn zu seinem Vize-Kanzler.“ Damit zeige Söder den Ernst der Lage auf: „Wenn es ernst wurde, hat Angela Merkel immer konsequent konfus und erratisch gehandelt. Söder will scheinbar beweisen, dass Politik in Deutschland auch anders geht.“

Ist da beim bayerischen Regierungschef etwa Mitgefühl im Spiel? „Dass er jetzt so zupackt, spricht auch für seine geheime Sympathie für Merkel“, sagte Kabarettist Asül weiter. „Er will das Thema Corona zeitnah in den Griff kriegen, damit Frau Merkel die Kanzlerdämmerung auch wieder außerhalb der eigenen vier Wände genießen kann.“

